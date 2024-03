A Justiça de Campo Grande está em busca de Marcos Venícius Moreira Molina, conhecido como "Marquinho", para que ele se manifeste em um processo criminal no qual é réu pela morte de Alex Biadaszkiewcz, de 42 anos. O corpo da vítima foi encontrado sem vida em um imóvel abandonado na Rua da Península, esquina com a Rua Marambáia, no Bairro Coophavila II, em 22 de dezembro de 2022.

Após receber a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) contra Marcos Venícius, a Justiça tentou intimá-lo sem sucesso. Diante da impossibilidade de localizá-lo, foi publicado um edital no diário oficial, concedendo-lhe um prazo de 10 dias para apresentar sua Defesa Preliminar.

Adryan Júnior Balbino dos Santos, conhecido como "Juninho", também é réu no mesmo processo pelo assassinato de Alex Biadaszkiewcz. De acordo com a denúncia do MPMS, ambos agiram em conjunto, utilizando pedaços de um objeto contundente para cometer o crime. A acusação aponta que a motivação foi uma suposta dívida de drogas, resultando na morte da vítima por meio de golpes com pedaços de concreto, socos e chutes.

O Ministério Público sustenta que o crime foi impelido por motivo torpe. O caso está em tramitação na Justiça.

