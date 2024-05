'A Trinca Jornada Da Liberdade' - Veja como concorrer aos ingressos

Em turnê pelo Brasil, 'A Trinca – Jornada Da Liberdade' chega a Campo Grande na próxima semana e promete mostrar às pessoas o caminho para a liberdade e realização pessoal por meio do empreendedorismo e com a parceria do JD1, quatro ingressos serão sorteados para o evento.

Os palestrantes são três grandes nomes no meio do empreendedorismo e negócios. Flávio Augusto Casado, dono de uma fortuna bilionária e empresas muito bem-sucedidas, o empresário investe seu tempo em gerar conteúdo nas suas redes sociais chamadas de Geração de Valor, como forma de falar abertamente sobre empreendedorismo e estimular os seguidores

Joel Jota Casado, empresário e escritor best-seller, é ex-coordenador-geral do Instituto Neymar Jr. E investidor na 8ª temporada do Shark Tank Brasil. Mentor de carreira e negócios de grandes empresários e atletas ao redor do mundo.

Fecha A Trinca, Caio Carneiro, é expert em Vendas Diretas há mais de uma década, fundador do BuQme, Plataforma Digital com milhares de assinantes. Ele soma mais de 2.5 bilhões em vendas e foi eleito um dos líderes mais influentes do mundo no segmento pela Business From Home.

Sorteio

Para participar do sorteio e concorrer aos ingressos pelo JD1, os interessados devem seguir a página do JD1 Notícias no Instagram , curtir a publicação do sorteio e marcar 2 amigos nos comentários (não pode ser fake, famoso ou loja).

Prontinho, o resultado será divulgado nas redes sociais do portal do JD1 a partir das 9h da segunda-feira (20). Os leitores que forem sorteados, poderão retirar os ingressos até às 18h do dia do evento (22), na Sede do JD1, na Rua Antônio Maria Coelho, 5178, Santa Fé. Fique atento.

Serviço

A Trinca – Jornada Da Liberdade

Dia: 22 de Maio (Quarta-feira)

Local: Bosque Expo – Shopping Bosque dos Ipês Campo Grande - MS

Classificação: 16 anos

Horários: Abertura da casa: 18h30 Início: 20h Duração: 160 min 1°

Inscrições: https://pay.kiwify.com.br/J8Gm4mr

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também