"R4bo murcho", Nego Di xinga José de Abreu e Globo após ator pedir prisão do ex-bbb

Depois que o ator José de Abreu expressou seu descontentamento com uma declaração de Nego Di em meio à crise enfrentada pelo Rio Grande do Sul uma troca de acusações e xingamentos incendiaram a internet.

José de Abreu pediu a prisão do humorista Nego Di em seu Twitter. "Ajudou a agravar a tragédia. Crime correlato às fake news. Babaca", acusou o ator em sua rede social. O ex-BBB foi intimado pela Justiça a retirar do ar suas publicações com relação as nchentes devido a algumas desinformações.

Em resposta, Nego Di aproveitou para fazer acusações e xingar José de Abreu, destacando ter enfrentado problemas de saúde após ter se exposto à água da enchente para ajudar as vítimas. “Cagando água há duas semanas porque eu entrei nessa água, gastando dinheiro, [sem] dormir para ajudar um monte de gente, aí vem um velho vagabundo, brocha, pau mole, quer que eu vá preso”, esbravejou.

O humorista também falou sobre a rede Globo, onde ambos têm históricos profissionais. “Viveu anos nessa emissora de merda, nesse lixo dessa Globo, fazendo suruba, dando esse teu r4bo murcho! O teu negócio é cuspir na cara de mulher, covarde, canalha”, disparou Nego Di.

