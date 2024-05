Viu o Mario? Idoso some ao sair de casa para ir em posto de saúde da Capital

O idoso, Mario Melgarejo, de 72 anos, está sendo procurado pelos familiares após desaparecer ao sair de casa para ir à UBS (Unidade Basica de Saúde) do bairro Moreninhas, em Campo Grande.

Ao JD1, a filha do idoso, Viviane Franco Melgarejo, de 46 anos, contou que ele saiu antes das 8h da manhã de ontem, avisando a esposa que iria ver se a fita que mede sua glicemia havia chegado na unidade de saúde. “Quando fui em casa almoçar, minha mãe estava aflita. Ela contou que ele saiu cedo e até aquela hora não havia retornado”, detalhou.

Na ocasião, Mario saiu de casa pilotando sua moto Honda Titan 160 vermelha. Uma amiga dela, que trabalha na unidade, chegou a postar uma foto do idoso em um grupo do serviço, sendo informada por uma enfermeira que ele havia sido visto, andando dentro do local, com o capacete nas mãos.

Preocupada, Viviane e o irmão chegaram a procurar por Mario em algumas unidades de saúde. Porém, ele não chegou a dar entrada nos postos e hospitais de Campo Grande.

“Ele não era muito de sair. Desde a pandemia fica mais dentro de casa, até porque a glicemia dele ficava oscilando e atacava a diabetes. Quando precisava ir em lugares mais longes, era eu e meu irmão que levávamos ele”, disse a filha do idoso.

A família já registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Mario. Para a filha, a esposa do homem disse que ele saiu de casa de calça jeans, coturno marrom e uma camiseta.

Viu Mario ou tem alguma informação a respeito do paradeiro dele? Entre em contato com a polícia através do 190 ou ligue para os telefones de contato (67) 99207-7885 (Viviane) e (67) 9 9261-0394 (Ricardo).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também