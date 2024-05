Após 8 anos do crime, condenado por abusar de adolescente é preso em Ivinhema

Interior Homem é esfaqueado e morre após dar tapa na cara do primo em Sidrolândia

Inicialmente, com a chegada dos policiais, o autor fugiu, mas foi localizado trancado em um galpão, nos fundos da propriedade, oportunidade em que foi dado o cumprimento do mandado de prisão.

De posse do mandado de prisão de sentença definitiva, a qual não cabe mais recurso, agentes da SIG realizaram diligências em um sítio, na área rural, onde se tinha notícias que o autor poderia estar escondido.

Homem, de 33 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra uma adolescente, de 13 anos, no ano de 2016, foi preso nesta segunda-feira (6) em Ivinhema - a 295 quilômetros de Campo Grande.