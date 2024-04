Fim de semana terá plantão de vacinação em shoppings da Capital; veja os locais

Este fim de semana terá quatro pontos de aplicação de vacinas de gripe, covid e dengue em Campo Grande. Shoppings e unidades básicas de saúde realizarão plantão de imunização.

Conforme divulgado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), neste sábado (27), os atendimentos ocorrerão das 7h às 17h, na USF Coronel Antonino e Santa Emília.

Já nos shoppings, no Pátio Central a vacinação será realizada das 9h às 16h. No Shopping Norte Sul Plaza, as vacinas serão aplicadas em frente ao quiosque da Slimeria e próximo à loja Ri Happy. No sábado, a aplicação é realizada das 10h às 18h, enquanto no domingo (28), das 11h às 19h.

Também podem ser aplicados imunizantes de rotina, que estão inseridos no calendário nacional.

