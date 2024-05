Fiocruz alerta para aumento de mortes e internações por influenza e vírus sincicial

O Boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira (2) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), apontou para um aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), principalmente nos quadros causados pelo vírus sincicial respiratório (VSR) e por Influenza.

Segundo o boletim, que se refere a Semana Epidemiológica 17, do período de 21 a 27 de abril, a maior circulação do VSR causou um aumento expressivo na incidência e mortalidade de SRAG em crianças de até 2 anos. Os idosos são outro grupo fortemente atingido pela síndrome, com o número de mortes por SRAG ainda elevado.

O pesquisador do Programa de Computação Cientifica da Fiocruz e coordenador do Boletim InfoGripe, Marcelo Gomes, apontou para a importância da vacinação para que esses quadros possam diminuir.

“É muito importante que a população busque, em particular, se vacinar contra a influenza, que está com campanha aberta, ampliada nacionalmente pelo Ministério da Saúde para todas as faixas etárias. Mas como não é o único vírus respiratório que está com grande circulação, só a vacina da gripe não vai resolver todos os problemas. Ela vai ajudar, obviamente, a diminuir essas internações especificamente associadas ao vírus. Por isso, o uso de boas máscaras também é um aliado extremamente fundamental, especialmente para quem tiver indo para unidade de saúde, e também a pessoa que estiver com sintomas de infecção respiratória”, afirmou.

O boletim apontou que Mato Grosso do Sul e outras 22 unidades federativas apresentam crescimento de casos de SRAG na tendência de longo prazo. Campo Grande é uma das capitais que apresenta sinal de crescimento nos casos de SRAG.

