JD1TV - Maio Roxo: Lúpus é mais comum em mulheres, diz reumatologista

No Dia Mundial do Lúpus, a reumatologista Dra. Débora Tobaldini esteve nos estúdios do JD1 Notícias para falar sobre a doença.

O lúpus é uma doença autoimune, inflamatória e crônica, que é mais comum em mulheres com idade fértil. Segundo a reumatologista, ela é relativamente rara, varia de região para região, e ataca mais a população miscigenada.

“No país, a prevalência é de cinco a 50 casos a cada 50 mil pessoas”, afirma Dra. Débora sobre o lúpus no Brasil. Que pode se manifestar através de uma artrite, dores no corpo ou até doenças inflamatórias.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também