Posso me imunizar? Médico explica quem pode ou não tomar a vacina contra a gripe

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), liberou nesta quinta-feira (2) a oferta da vacina contra a gripe para pessoas com mais de seis meses de idade, no entanto, algumas dúvidas ainda ficam na mente da população.

A principal delas é: se estou gripado, posso tomar a vacina? E a resposta é um pouco mais complicada que um sim ou um não, já que ela depende dos sintomas apresentados pelo paciente.

Ao JD1 Notícias, o pneumologista Dr. Ronaldo Perches Queiroz detalhou que, em caso de sintomas “simples” da gripe, como nariz escorrendo, dor no corpo e dor de cabeça, a pessoa pode sim tomar a vacina.

A situação, no entanto, é diferente para quem apresenta febre acima dos 37,5ºC. Nesses casos, o médico recomenda que a pessoa evite tomar a vacina e se medique com medicamentos antitérmicos.

“O fato de você estar ‘resfriadinho’ não tem nenhuma contraindicação. A contraindicação é se o paciente, na hora da vacinação, estiver com febre. Acima de 37,5ºC, evita [aplicar o imunizante], vai tomar o antitérmico, vai abaixar sua febre, dali um dia ou dois, não estiver mais com febre, pode tomar [a vacina]”, detalhou o médico.

Sobre a eficácia do imunizante e possíveis efeitos colaterais, Queiroz destaca que “é uma vacina segura, muito bem testada”, e que sua eficácia é mostrada a partir da campanha anual de imunização com esse medicamento.

Apesar da Capital enfrentar um alto número de casos de síndromes respiratórias, o médico afirma que não é necessário alarme no momento, somente que se tenham cuidados básicos, como evitar aglomerações, fazer uso de máscaras faciais em caso de sintomas e, acima de tudo, se vacinar contra a gripe. “Pode ajudar muito a diminuir esse número grande de síndromes respiratórias”, afirmou o pneumologista sobre a vacinação.

Onde se vacinar

A população interessada em se vacinar poderá procurar, a partir das 14h, o imunizante nas mais de 70 Unidades Básicas e de Saúde da Família espalhadas pelas 7 regiões urbanas e distritos da Capital.

Os imunizantes contra a gripe são trivalentes, e combatem três tipos de cepas do vírus da influenza: H1N1, H3N2 e a linhagem B/Victoria.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também