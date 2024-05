Ação de educação financeira traz Sansão Gigante pela primeira vez à Capital

Uma versão gigante do coelho Sansão, foi instalada em frente ao Bioparque Pantanal e ficará no local até 19 de maio, para celebrar os 60 anos da personagem Mônica e integrar as atividades da Semana Nacional de Educação Financeira 2024.

A ação dá continuidade a parceria entre a Maurício de Sousa Produções e Fundação Sicredi, iniciada em 2019, que visa promover a educação financeira para o público infantil e já rendeu, entre outras ações, a criação de uma série de gibis, com 8,7 milhões de exemplares e vídeos sobre o tema que já têm 27,6 milhões de visualizações.

A iniciativa “Coelhadas Gigantes” começou ano passado e foi criada pela Maurício de Sousa Produções (MSP) em parceria com a Panini, líder mundial no setor de colecionáveis e publicações e com apoio da Fundação Sicredi. Pela primeira vez, Campo Grande recebe o projeto do companheiro fiel da Mônica.

Marcelo Pereira de Souza, coordenador de Projetos da Maurício de Souza Produções e caçula do autor da Turma da Mônica, destacou a parceria com a Sicredi para impulsionar as ações dentro da Semana Nacional de Educação Financeira. “Algumas empresas foram olhando para isso com mais carinho, até chegar a Sicredi e fazer um trabalho realmente para educar as crianças a como gastar o dinheiro, custo, de oportunidade, mesada, conceitos importantes para ter uma vida melhor. A gente acredita na educação da criança porque a criança educa os pais”.

Ao JD1, o diretor-executivo da Sicredi Campo Grande, Ronaldo Sorana explicou que o Sansão ficará no local até o dia 19, quando se encerra a Semana Nacional de Educação Financeira, período em que a Cooperativa irá realizar ações de direcionamento nas escolas e em diversos pontos da Capital. “A primeira ação foi a construção de uma coletânea de gibis da Mônica contando a história de como economizar, lidar com dinheiro, agora trouxemos a imagem do Sansão que é um presente para Campo Grande e tem associação ao tema financeiro. Na semana ENEF (Semana Nacional de Educação Financeira promovida pelo Banco Central), vamos aproveitar ações na cidade, pois Campo Grande é a Capital que tem o maior número de associados da Sicredi no Brasil".

Ronaldo Sorana explica que durante essas duas semanas, o público poderá ir ao Bioparque conhecer o Sansão e tirar fotos.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri Mariano de Souza destacou que o local está de portas abertas para projetos de conscientização. "Aqui no Bioparque a gente busca sempre trazer novos atrativos, então essa parceria com a Sicredi foi positiva e é um atrativo que está rodando o Brasil inteiro em vários pontos turísticos. A Turma da Mônica faz parte da memória afetiva das crianças, está sendo extremamente importante", alegou ao JD1.



Essa ação é realizada em parceria entre as duas cooperativas do Sistema Sicredi na Capital, a Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia e a Sicredi Campo MS. “O Sicredi é pioneiro em realizar ações que promovem a educação financeira e será um ambiente lúdico para aprendizagens sobre o tema. Este será mais um importante pilar que reforça nosso compromisso com o desenvolvimento das localidades onde estamos presentes”, destacou o presidente da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, Celso Régis.

Serviço

Para ver o Sansão gigante, a entrada é gratuita.

- Terça a sábado - 8h30 às 17h30.

- Feriado - 8h30 às 14h30

Semana Enef

A Semana ENEF conta com a participação de diversas instituições do país, e até mesmo de pessoas físicas que promovem ações e iniciativas de educação financeira, previdenciária, securitária ou fiscal. São palestras, cursos, oficinas, campanhas de divulgação, entre outras ações gratuitas de formatos diversos. A 11ª edição da Semana ENEF será realizada de 13 a 19 de maio de 2024 e seu tema central será a Proteção Financeira.

