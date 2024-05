Beto libera emenda de R$ 6,5 milhões para saúde

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) liberou uma emenda, no valor de R$ 6,5 milhões, para apoiar as instituições hospitalares de Campo Grande, que atualmente enfrentam uma situação emergencial devido ao aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

"Destinamos R$ 6,5 milhões para o governo do Estado com o objetivo de ampliar a assistência hospitalar em nossa Capital. Esta iniciativa é fundamental em um momento muito delicado para Campo Grande, onde não apenas a escassez de recursos é um problema, mas também os desafios na gestão dos hospitais”, afirmou o deputado sobre a liberação das emendas.

O objetivo dessa emenda é otimizar os atendimentos prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em instituições como a Santa Casa de Campo Grande, São Julião, Adventista Pênfigo, Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Juliano Varela e a maternidade Cândido Mariano.

O secretário estadual de Saúde, Maurício Simões, destacou a importância desse apoio financeiro para a saúde de Campo Grande. "Estamos observando um aumento significativo na busca por atendimentos não só nas unidades de saúde, mas também nos hospitais", apontou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também