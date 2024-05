Já vacinou? Veja onde se vacinar neste sábado em Campo Grande

Campo Grande está tendo plantão de vacinação neste fim de semana em unidades de saúde e shoppings. Todas as vacinas do calendário estão disponíveis, incluindo a vacina da gripe, que nesta semana foi liberada para toda a população com mais de 6 meses de idade.

Neste sábado (4), a vacinação está acontecendo em quatro locais: USF Caiçara e USF Cristo Redentor, das 7h às 17h, no Shopping Norte Sul Plaza, das 10h às 18h, e no Pátio Central, das 09h às 16h. Já no domingo (5), apenas o Shopping Norte Sul Plaza estará vacinando, das 11h às 19h.

Neste ano, a vacina disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde) é eficaz contra três tipos de cepas de vírus em combinação: a. A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09; b. A/Thailand/8/2022 (H3N2); c. B/Austria/1359417/2021 (linhagem B/Victoria), conforme a Instrução Normativa (IN) no 261, de 25 de outubro de 2023, da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

