UPA Universitário reabre farmácia para dispensação externa de medicamentos

A previsão é que nos próximos dias, pelo menos 90% do estoque esteja completamente regularizado. Somente este ano, a Prefeitura da Capital investiu cerca de R$ 8,4 milhões na compra de medicamentos para atender à população. Entre os medicamentos que foram regularizados estão anti-hipertensivos, como Losartana e Enalapril, e antibióticos, incluindo Amoxicilina e Azitromicina, que estavam em falta há pelo menos dois anos.

Atualmente, o município tem 86% do estoque de medicamentos abastecido. Dos 245 itens da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos), 211 estão disponíveis nas unidades de saúde e no Almoxarifado. Outros 15 itens estão em fase de entrega e 20 em processo de aquisição.

“A reabertura da farmácia da unidade atende às demandas da comunidade e proporciona acesso à população. Estamos devolvendo este serviço aos pacientes, que agora podem sair da unidade com sua medicação prescrita e iniciar imediatamente o tratamento”, ressaltou a secretária. A UPA Universitário atende em média 800 pacientes por dia.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, destacou que as discussões sobre a reativação da farmácia foram retomadas recentemente. Os estudos técnicos indicaram a viabilidade de retomada das operações na estrutura existente, com intervenções necessárias realizadas para possibilitar isso. Embora tenha sido cogitado um projeto para criação de uma nova estrutura externa à unidade, a complexidade e a potencial demora nesse processo tornaram essa opção inviável.

A Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), anunciou a reabertura da farmácia para dispensação externa de medicamentos da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) localizada no Bairro Universitário. O atendimento ao público externo estava suspenso desde o ano de 2021, devido à necessidade de ajustes estruturais na unidade.

