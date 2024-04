Criança de 5 anos morre ao ter cabeça esmagada durante acidente na BR-262

Uma menina, de apenas 5 anos, morreu durante um grave acidente na BR-262, região da Serrinha, sentido Aquidauana a Miranda, que teria acontecido na manhã desta quinta-feira (25). Além disso, um homem de 43 anos e uma mulher de 29 anos ficaram feridos.

Conforme as informações do site O Pantaneiro, o acidente aconteceu quando um caminhão, que estava carregado com madeira, tombou enquanto subia a Serrinha. Na sequência, ele colidiu com o carro onde estavam as vítimas.

A menina teve o crânio esmagado durante a colisão e faleceu no local do acidente. Já a mulher acabou ficando com o pé esquerdo preso às ferragens, sendo socorrida em estado grave.

O homem de 43 anos, que também estava no veículo atingido, foi socorrido consciente e orientado, apresentando escoriações pelo tronco, sendo encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana para receber atendimento médico.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local, fazendo o socorro das vítimas e aguardando a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

