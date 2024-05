Foragido da Justiça troca tiros com a polícia e morre durante confronto em Rochedo

Conhecido como "Baiano", Rosinaldo Ferreira dos Santos morreu após confronto com policiais do Batalhão de Choque na noite desta sexta-feira (3), em uma chácara localizada em Rochedo, a 83 km de Campo Grande. O suspeito era foragido da Justiça, e atirou contra a equipe no momento em que foi abordado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais receberam uma informação de que Rosinaldo estava escondido na chácara. Com isso, a equipe foi até a região onde encontrou o homem sem capacete em uma moto XTZ Lander de cor cinza. Os policiais então deram ordem para que o condutor parasse, momento que o foragido efetuou disparos contra os militares.

Os policiais atiraram contra Rosinaldo que perdeu o controle da moto e caiu, sendo capturado. Foram encontrados com ele um revólver calibre 38 e munições, além de uma faca que estava na cintura.

Devido os ferimentos, o homem foi socorrido e levado até o hospital da cidade, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

Na chácara onde Rosinaldo estava morando há cerca de dois meses, segundo moradores da região, os policiais encontraram um saco plástico com munições calibre 38 e 380.

A Polícia Civil e a perícia foram acionadas para realizar os procedimentos de praxe no local. A arma e as munições foram apreendidas, assim como a moto que foi furtada em Campo Grande.

