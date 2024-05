Sabadou! Hoje tem 'No Pelo 360', Encontro de Brechós e Costela Fogo de Chão

Bora para mais um fim de semana de maio, e em Campo Grande várias atrações acontecerão até domingo. A programação conta com os show das duplas sertanejas Hugo & Guilherme e Maraia & Maraisa no Festival "No Pelo 360". Tem também os últimos dias da Mostra Boca de Cena, sarau, Trance na Rua e muito mais, para todos os gostos. Confira a Agenda Cultual do JD1:

SÁBADO

Encontro de Brechós - A iniciativa reunirá mais de 4000 mil itens de moda sustentável. O evento contará com peças de inverno, e terá a participação de 20 expositores. As roupas serão vendidas a partir de R$ 10. Os primeiros visitantes serão recepcionados. Será das 8h às 16h, no Horto Florestal. Entrada é gratuita.

Costela Fogo de Chão - Em prol da reconstrução do Lar Péricles e Elci, que perderam tudo em um incêndio em abril, o GastrôBar Kintal realiza a “Costela Fogo de Chão”. O evento terá música MPB ao vivo. A partir das 10h, na Av. Panamericana, 643. Entrada: R$ 50, pelo site.

Mostra Boca de Cena - A Praça Ary Coelho recebe diversos espetáculos e intervenções artísticas neste sábado, com a 15° Mostra de Teatro Boca de Cena. A programação se inicia às 10h com Espetáculo Circo “Pipocket Pernalhaça” TruPior. Às 11h, é hora de Diogo Adriani performar “ANI – Animal não Identificado”, seguido pelo espetáculo teatral “Estorvos, se essa rua fosse nossa!”, do Coletivo Clandestino. Às 17h, “Des-Calço - Um monólogo sobre avós, terra e luto", seguido da performance “Dança Teatro – Filhos de GAIA”, de Ariane Cordeiro, às 19h. A partir das 11h, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

Lona Boca de Cena - A programação da 15° Mostra de Teatro Boca de Cena deste sábado se inicia às 16h na Lona, com Espetáculo Teatral “Mitos das Terras Encharcadas”. A classificação é livre. Às 21h, terá o “Cabaré Boca de Cena 2024”, com intervenção poética, malabares, acrobacias aéreas e muito mais, para este, a classificação é de 12 anos. A partir das 16h, na Lona Boca de Cena. Entrada é gratuita.

“No Pelo 360” - As duplas sertanejas Hugo e Guilherme, Maiara e Maraisa, Vh e Alexandre desembarcam neste sábado, em Campo Grande, para participar do “No Pelo 360 Festival”. O evento contará com a apresentação de Larissa Lahw, Kaio e Gabriel. Começa às 17h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 90, pelo site.

Sarau com Grupo Acaba - A celebração do Dia Internacional de Museus, acontece na Praça da Locomotiva. Durante o evento, o grupo sul-mato-grossense Grupo Acaba anima a festa. Haverá ainda intervenções artísticas, música, feira de artesanato e artes visuais, praça de alimentação. Está marcado para às 17h, na Praça da Locomotiva, na Orla Ferroviária, ao lado do MuAU (Museu de Arte Urbana). Entrada é gratuita.

Boca de Cena - No teatro Aracy Balabanian, a programação do Boca de Cena é de Pocket Show Musical com Marcos Moura, às 19h30, e espetáculo teatral “Como Nascem as Estrelas”, de Laura Santora, às 20h. A partir das 19h30, no Teatro Aracy Balabanian. Entrada é gratuita, pelo site.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também