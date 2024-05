Organizador de 'rolêzinho' de motos foi autuado por incitação ao crime em Campo Grande

O influencer, de 28 anos, apontado como organizador de 'rolezinho' de motocicletas em várias ruas de Campo Grande, foi detido na noite desta sexta-feira (3), mas liberado após prestar depoimento para a polícia. Ele foi autuado pelo crime de incitação ao crime e deve responder em liberdade.

Conforme o artigo 286, do Código Penal, o delito de incitação ao crime consiste em incentivar, estimular, publicamente, que alguém cometa um crime e prevê pena de detenção de 3 a 6 meses e multa.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o Batalhão de Trânsito seguia monitorando alguns perfis de redes sociais que organizavam esse tipo de ação noturnas, mas que os 'rolês' que faziam caracterizavam infrações de trânsito, como manobras perigosas, além de perturbação de sossego alheio e impedia o direito de ir e vir dos cidadãos.

Durante a sexta-feira, os policiais receberam que o organizador estaria planejando e convocando um rolê para a noite 'do sextou'. As forças de segurança passaram a verificar de onde teria partido a mensagem, quando encontraram um perfil de uma página que pertencia ao influencer.

Em diligências para tentar localizar o indivíduo, uma equipe passava pela rua João Francisco Damacena, no Maria Aparecida Pedrossian, quando visualizaram um motociclista, mas com a placa da moto dobrada, não restando outra opção a não realizar a abordagem e para a surpresa dos militares, se tratava do influencer.

Ficou constatado que o suspeito estava pilotando a motocicleta sem carteira de habilitação, porém, essa infração não foi tipificada no boletim de ocorrência.

Ele foi detido e encaminhado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. Nas redes sociais ele comentou que o rolê foi cancelado e que estava em casa sem seu celular.

O caso foi registrado como incitação ao crime e segue sendo investigado pela polícia.

