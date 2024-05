Polícia identifica e tenta encontrar suspeito de executar jovem em Três Lagoas

Saiba Mais Polícia Jovem é assassinado a tiros em Três Lagoas

As autoridades de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, já identificaram o suspeito de ter assassinado a tiros o jovem Josué Abinadabi de Oliveira, de 24 anos. A morte aconteceu no feriado do dia 1° de maio, na região da Vila Verde.

Segundo informações do site JP News, os disparos efetuados pelo suspeito atingiram o tórax e as nádegas da vítima, que estava em um bar no momento do atentado.

Mesmo ferido, conforme o site, Josué fugiu do local e tentou se esconder em uma residência próxima ao local, porém, não resistiu aos ferimentos provocados pelos disparos e morreu no quintal da casa. Ao acordar pela manhã, o morador do imóvel visualizou o corpo e acionou as autoridades.

A vítima era estudante, mas possuía passagens criminais por furto e posse de droga.

Foi expedido um mandado de prisão contra o suspeito e a Polícia Militar e a Polícia Civil estão atuando na tentativa de capturá-lo.

