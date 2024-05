Embriagado, homem é encontrado todo ensaguentado no Danubio Azul

Homem, de 32 anos, visivelmente embriagado, foi encontrado caído e todo ensanguentado em uma via pública na região do Danubio Azul, na manhã deste sábado (4). A suspeita é que ele tenha sido esfaqueado ou até mesmo sido agredido.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima estava com vários ferimentos e sangrando bastante, mas não sabia informar sobre os ferimentos e tampouco se recordava do acontecido.

Ele estava visivelmente embrigado. Testemunhas apareceram no local e conversaram com a Polícia Militar, onde explicaram que os ferimentos teriam sido ocasionado possivelmente por uma briga e que ele também teria sido esfaqueado, contudo, não souberam dizer sobre possíveis autores.

Não foi informado no registro para onde a vítima foi encaminhada.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

