Uruguai envia helicóptero para ajudar no resgate de vítimas de enchentes no RS; veja

A Força Aérea do Uruguai disponibilizou um helicóptero para colaborar com as autoridades brasileiras nas buscas por mais vítimas das enchentes que segue destruindo várias cidades do Rio Grande do Sul.

Um vídeo publicado na página do Instagram, no início da tarde deste sábado (4), mostra os militares uruguaios sobrevoando uma das áreas atingidas pelas fortes chuvas.

"A Força Aérea Uruguaia responde o chamado de ajuda do sul do Brasil após as devastadoras inundações. Estamos prontos para aumentar a capacidade de resgate e evacuação. Unidos pelo tema 'Para que outros possam viver' e em colaboração com o Sistema de Cooperação das Forças Aéreas Americanas, por meio do lema 'Unidos e Aliados', estamos presentes e orgulhosos", diz a mensagem.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 300 foram afetados pelos temporais e até o momento foram registrados 57 mortes. Pelo menos, 67 pessoas continuam desaparecidas e outras 74 estão feridas.

A Defesa Civil gaúcha contabiliza que 32.640 desalojados e 9.581 estão temporariamente em abrigos.

