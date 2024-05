Tribunal Regional do Trabalho abre seleção para estagiários; veja quais cursos

O TRT/MS (Tribunal Regional do Trabalho) abre amanhã (5), as inscrições para o processo seletivo de estágio (formação de cadastro de reserva). As provas serão realizadas de maneira online no dia 23 de maio.

Em Campo Grande, as vagas são para estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, História, Jornalismo, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e cursos relacionados à área de Informática.

No interior, as oportunidades são para acadêmicos de Direito nos municípios de Aquidauana, Dourados, Amambai, Fátima do Sul, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Mundo Novo, Naviraí, Três Lagoas, Bataguassu, Chapadão do Sul, Paranaíba, Corumbá, Coxim e São Gabriel do Oeste.

A jornada do estágio será de 4h diárias, com bolsa-auxílio de R$ 1.000 e vale-transporte diário de R$ 9,30. Do total de vagas, 10% serão reservadas aos estudantes com deficiência e 30% aos negros e pardos.

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e podem ser feitas até o dia 19 de maio de 2024. O candidato deve fazer o cadastro como “estudante” no site. Depois, acessar a página de “Processos Seletivos” e fazer a inscrição para a seleção do TRT da 24ª Região.

