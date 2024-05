Show da Madonna: hotéis de Copacabana têm quase 100% de ocupação

Brasil JD1TV: Moradores do Sul relatam escassez de suprimentos e sinal telefônico instável

Brasil Uruguai envia helicóptero para ajudar no resgate de vítimas de enchentes no RS; veja

Brasil Lula volta ao Rio Grande do Sul neste domingo

Brasil Lula sobrevoa áreas atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul

Brasil Pelo menos 3,5 mil animais ilhados pela chuva foram resgatados no RS

Brasil Quase 850 mil pessoas foram afetadas por chuvas no Rio Grande do Sul

Brasil Número de mortos por conta da chuva sobe para 83 no Rio Grande do Sul

Desde cedo, dezenas de pessoas já se aglomeravam próximo ao palco do show, que tem previsão de início para as 21h45 (horário de Brasília).

Estima-se que o evento terá um impacto de R$ 300 milhões na economia da cidade do Rio de Janeiro, em uma época que é baixa temporada para o turismo carioca.

O concerto deste sábado, cujo palco foi montado na área da praia de Copacabana, bem em frente ao hotel Copacabana Palace e próximo à praia do Leme, encerra a turnê mundial da cantora norte-americana.

De acordo com a Secretaria de Turismo, a ocupação dos hotéis é alta também nos bairros vizinhos de Ipanema/Leblon (82,4%) e Botafogo/Flamengo (70%). O percentual também excede os 70% nas hospedagens do Centro (77%) e da Barra/Recreio (73%). A média da cidade era de 83,72%, segundo levantamento feito na sexta-feira (3), mas pode ser ainda maior.

A rede de hotéis dos bairros de Copacabana e Leme estão com 96% de ocupação neste fim de semana, segundo informações da Secretaria Estadual de Turismo do Rio de Janeiro. A orla dos dois bairros deverá receber, neste sábado, cerca de 1,5 milhão de pessoas para o show da cantora Madonna, dos quais 200 mil seriam turistas.