Homem tenta matar primo a tiros em assentamento de Sidrolândia

Enquanto os policiais realizavam a consulta aos nomes dos envolvidos, constou que Roberto estava evadido do sistema prisional. Assim, ele permanecerá sob custódia até que receba alta e seja apresentado na delegacia.

Ainda conforme o portal, os disparos atingiram a perna da vítima, na região do fêmur e ele precisou ser atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para ser encaminhado a uma unidade hospitalar. A Polícia Militar também acompanhou o desfecho da ocorrência.

Informações do portal Babalizando MS apontam que houve uma discussão entre vítima e suspeito e um familiar apontou para a polícia que o motivo teria sido banal. Após atirar contra o próprio primo, o suspeito fugiu pilotando uma motocicleta.

Homem, identificado como Roberto Bueno de Lima, foi ferido com pelo menos dois disparos de arma de fogo neste sábado (4), que foram efetuados pelo seu primo, identificado como Fabio Bueno de Lima. O caso aconteceu no Assentamento Capão Bonito II, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.