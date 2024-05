Juiz Aluízio Santos mandou prender acusado de matar a esposa atropelada com carro

Juiz Aluízio Pereira dos Santos, que lidera a 2ª Vara do Tribunal do Júri em Campo Grande, protagonizou uma decisão 'dura' nesta sexta-feira (03). Atendendo ao pedido do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, conduzido pela Promotora de Justiça Luciana do Amaral Rabelo, o magistrado decretou a prisão de Willames Monteiro dos Santos, 33 anos, acusado de feminicídio contra sua esposa, Andressa Fernandes Teixeira, 29 anos.

Andressa foi assassinada por atropelamento na frente de seus filhos, na noite do dia 20 de abril, na Vila Nova Campo Grande. Ela foi atropelada e arrastada pelo carro por alguns metros. O acusado havia sido preso em flagrante no dia do crime e passou por audiência de custódia no dia 22 de abril, recebendo liberdade mediante uso de tornozeleira.

No entanto, a 21ª Promotoria de Justiça recorreu e foi expedido mandado de prisão por ordem do juiz Aluizio Pereira dos Santos, apontado pela comunidade jurídica como um exemplo para a magistratura nacional. O juiz fundamentou sua decisão na reação do acusado ao ser preso no dia do crime, e também na forte repulsa que causou na sociedade.

"...Em fúria, resistiu à prisão, exigindo o uso progressivo da força pública para contê-lo", destacou o magistrado em sua determinação. Além disso, ressaltou que desde o momento da prisão em flagrante, os indícios apontavam para o crime de feminicídio, não sendo um mero acidente.

Para o juiz, o acusado ignorou repetidamente as políticas públicas e da rede de proteção às mulheres em crimes desta natureza, justificando a prisão pela garantia da ordem pública. O juiz também destacou que, desde o auto de prisão em flagrante, já se visualizavam indícios do crime de feminicídio, e que o acusado não tinha dúvida de um "mero acidente".

O magistrado Aluizio é reconhecido pela comunidade jurídica como um magistrado rigoroso e comprometido com a Justiça. Ele já comandou julgamento de casos de grande repercussão, sendo considerado um exemplo para a magistratura nacional.

Após o mandado de prisão ser expedido, policiais da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) fizeram a captura dele, que agora segue à disposição da Justiça. Willames Monteiro dos Santos deve passar novamente por audiência de custódia que vai analisar as condições da prisão e assim deve ser transferido para um presídio do Estado.

