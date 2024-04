Médicos sugerem que doença do veado zumbi pode ter saltado para humanos

Cientistas acreditam que a doença debilitante crônica (CWD, na sigla em inglês), conhecida como a doença do veado zumbi, comum entre mamíferos da família Cervidae, tenha chegado aos seres humanos.

A hipótese surgiu após dois caçadores norte-americanos morrerem depois de consumirem carne de veado proveniente de uma população de cervos que foi infectada com a doença.

O relato do caso, publicado em 9 de abril na revista Neurology por médicos da Universidade do Texas, aponta que os caçadores apresentaram uma doença priônica semelhante à doença de Creutzfeldt-Jakob, a única conhecida em humanos.

Os dois caçadores, que eram idosos, apresentaram sintomas semelhantes de confusão e agressividade e morreram rapidamente após terem feito a caçada.

O risco, no entanto, não é novo. Desde 1997 a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que se evite caçar veados, já que populações desses animais são frequentemente atingidas por doenças priônicas.

