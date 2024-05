Reconstrução de Gaza pode ultrapassar os R$ 200 bilhões, estima ONU

A Organização das Nações Unidas (ONU) estimou, nesta quinta-feira (2), que a reconstrução da Faixa de Gaza custará entre US$ 30 bilhões e US$ 40 bilhões (entre R$ 153 bilhões e R$ 204 bilhões, segundo a cotação atual).

Abdallah al Dardari, diretor do escritório regional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) para os Estados árabes, foi quem deu a estimativa de preço durante uma coletiva de imprensa em Amã, a capital da Jordânia.

“É uma missão com a qual a comunidade internacional não se depara desde a Segunda Guerra Mundial”, afirmou Abdallah.

Ele ainda estimou que, se o processo de reconstrução for realizado por meio do processo normal, ela poderá demorar décadas, e apontou que “o povo palestino não pode se dar ao luxo de esperar décadas”.

“É importante que ajamos rapidamente para realojar a população em locais decentes e restaurar sua vida normal em termos econômicos, sociais, de saúde e educacionais”, afirmou.

Um dos pontos levantados foi a queda o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da Faixa de Gaza, alvo de ataques de Israel em meio aos conflitos com o grupo terrorista Hamas.

“O Índice de Desenvolvimento Humano em Gaza, em todos os seus aspectos e especialmente em saúde, educação, economia e infraestrutura, regrediu 40 anos. Quarenta anos de esforço e investimento viraram fumaça”, explicou.

Segundo Abdallah, “72% dos edifícios residenciais foram total ou parcialmente destruídos” durante os ataques israelenses. “A reconstrução deve ser planejada com cuidado e eficácia e de forma altamente flexível, pois não sabemos como essa guerra vai terminar”, afirmou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também