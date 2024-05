Rússia ataca Ucrânia nesta sexta e abre nova frente na guerra

A Rússia lançou um ataque terrestre com blindados na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, na manhã desta sexta-feira (10).

Uma importante fonte militar ucraniana, que não quis ser identificada, disse que com o ataque, as forças russas avançaram 1 km para dentro da fronteira da Ucrânia e pretendiam empurrar as forças armadas locais até 10 km para dentro. Os soldados de Kiev tentavam contê-los.

Segundo o Ministério da Defesa, os combates nas áreas fronteiriças da região de Kharkiv continuaram, e Kiev enviou mais forças para a área como reforços.

O ataque abre uma nova frente na guerra, mais de dois anos depois da invasão em grande escala da Rússia.

Em 2022, a Ucrânia expulsou as tropas russas da maior parte da região de Kharkiv, o primeiro ano de guerra em grande escala. Mas depois de resistir à contraofensiva de Kiev em 2023, as forças da Rússia estão de volta à ofensiva e avançando lentamente na região de Donetsk.

Os temores aumentaram em março sobre as intenções do Kremlin na região de Kharkiv, quando o presidente da Rússia, Vladimir Putin, apelou à criação de uma zona tampão dentro do território ucraniano que ele disse ser necessária para proteger a área russa.

Desde então, Kharkiv, que é vulnerável devido à sua proximidade com a Rússia, tem sido atingida por ataques aéreos que causaram grandes danos à infraestrutura energética da região.

