Casa Branca confirma presença de Joe Biden na cúpula do G20, no Rio

A Casa Branca confirmou, nesta quinta-feira (7), a presença do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na cúpula do G20, que acontece no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro. O evento marca um dos últimos compromissos internacionais do mandato do democrata.

Antes do G20, Biden deve viajar ao Peru, onde participará da reunião da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), entre os dias 10 e 16 deste mês. A informação foi confirmada pela porta-voz da Casa Branca Karine Jean-Pierre.

“Ele irá ao Peru e ao Brasil para participar dessas conferências”, afirmou.

Biden deixa o cargo em 20 de janeiro de 2025, data da cerimônia de posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que foi eleito nesta semana ao demonstrar vantagem sob a candidata do partido do atual presidente, Kamala Harris.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também