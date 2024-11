AGORA: Motociclista morre ao tentar fazer ultrapassagem pelo acostamento na BR-163, na Capital

Polícia Garotas de programa metem a tijolada em homem após ver ele batendo em mulher no Centro

Polícia Jovem é sequestrada em 'biqueira' após 3 dias usando cocaína no Jardim Carioca

Polícia Motorista que morreu durante acidente em Chapadão do Sul era gerente de fazendas

Porém, um motociclista que seguia pela rodovia, tentou fazer uma ultrapassagem proibida, ‘podando’ os carros pela lateral da pista. Ele só não contava com a carreta parando e acabou colidindo violentamente contra o veículo.

Conforme as informações policiais, apuradas pelo JD1, a carreta teria dado pane e por isso, o motorista resolveu parar no acostamento até conseguir um mecânico para arrumar o problema.

Um motociclista, ainda não identificado, morreu ao tentar fazer uma ultrapassagem pelo acostamento da BR-163, na altura do Jardim Itamaracá, em Campo Grande. O acidente aconteceu durante a hora do almoço deste sábado (9).

Polícia Dono do Alemão Conveniências é preso por receptação em Campo Grande