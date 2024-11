JD1TV: Ultrapassagem causa acidente grave e deixa crianças feridas na Mata do Sossego

Uma colisão entre um carro e uma caminhonete destruiu o muro de uma casa na Rua Sunko Yonamine com a rua Miguel Bedoglim, na região da Mata do Sossego, em Campo Grande. Três pessoas ficaram feridas no acidente.

Conforme o boletim de ocorrência, a motorista de um Fiat Punto estava trafegando com as filhas na Rua Sunko Yonamine, quando foi fazer uma conversão a esquerda para entrar na Rua Miguel Bedoglim.

Porém, neste momento, o carro foi atingido por uma caminhonete Toyota Hilux, que tentou ultrapassar pela esquerda e causou o acidente. Por conta do impacto, os veículos colidiram e destruíram a frente de uma casa.

Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar solicitou que a motorista da caminhonete realizasse o teste do bafômetro já que ela apresentava sinais de embriaguez. No entanto, ela se recusou e os policiais não conseguiram fazer o Termo de Constatação de Alcoolemia, já que a mulher estava apenas com os olhos vermelhos.

As equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram acionadas por conta do TCE (Traumatismo Crânio Encefálico) da condutora do Punto. Além disso, o carro precisou ser recolhido e levado para o Pátio do Detran-MS, pois estava com o licenciamento vencido.

O caso foi registrado e será apurado pelas autoridades. Confira um vídeo encaminhado para o JD1 após a colisão:

