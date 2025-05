JD1TV: Amiga cria rifa para ajudar filha de corredora que morreu atropelada na Capital

A filha da corredora Danielle Oliveira, que morreu atropelada por um carro conduzido por um médico, na MS-010, em Campo Grande, está passando por dificuldades relacionadas a perda da mãe e isso acarretou em contas criadas, que agora precisam ser quitadas.

Quem está a frente da organização é a amiga Jaqueline Alves, que manteve uma amizade de cerca de 30 anos com Danielle. Ela, inclusive, usou as redes sociais da corredora para anunciar a rifa.

Publicando vários stories, Jaqueline contou a história da jovem, de 18 anos, que por conta do luto, acabou tendo quadro de depressão e precisando passar por sessões com terapeuta. Porém, como estava morando sozinha em um apartamento, as contas foram aumentando, além daquelas que já existiam.

A amiga ressalta que ela precisou largar o emprego por conta da dor do luto e dos problemas pessoais. Ela também revela que a jovem vai voltar a morar com a avó e nesse meio, a outra filha de Danielle, uma menina, de 6 anos, está morando com o pai.

A rifa é um tênis de corrida, novo, comprado por Danielle em dezembro do ano passado e pouco utilizado. Ainda haverá duas manguitas sendo entregues e duas faixas para cabelo, como kits de corrida.

Cada número estará custando R$ 30 e os interessados podem entrar em contato diretamente com a Jaqueline, através do contato: (67) 99203-7011. O pix para ser feita a aquisição do número é o CPF de Jaqueline Alves: 017.746.471-25.

Veja a história contada pela amiga:

