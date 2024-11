Brasileira de 1 ano morre durante bombardeio de Israel em Beirute, no Líbano

O Ministério das Relações Exteriores brasileiro confirmou em nota nesta segunda-feira (4), a morte de uma criança brasileira de 1 ano em um ataque de Israel à capital do Líbano, Beirute. As informações são do g1.

Segundo o Itamaraty, Fatima Abbas, de 1 ano, morreu no subúrbio de Hadeth, ao sul da capital libanesa. É a terceira vítima brasileira no conflito – todas eram menores de idade.

"Ao expressar à família de Fatima Abbas as mais sentidas condolências e estender toda a sua solidariedade, o governo brasileiro reitera a condenação, nos mais fortes termos, aos contínuos e injustificados ataques aéreos israelenses contra zonas civis no Líbano e renova o apelo às partes envolvidas para que cessem imediatamente as hostilidades", diz o Itamaraty.

As informações do governo brasileiro confirmam a denúncia feita pela família de Fatima Abbas, nesta segunda. O avô da vítima, Ali Abbas, afirma que o filho, a nora e a neta aguardavam repatriação da família para o Brasil. Os três foram feridos por estilhaços, segundo ele, mas apenas a bebê não resistiu.

"Minha neta estava na cadeirinha, no banco de trás de um veículo, meu filho com a esposa estavam na frente e aconteceu o bombardeio. Ai veio um pedaço daquele míssil na barriga da minha neta. Eles correram para o hospital e fizeram cirurgia, mas estava sangrando muito. Deram 48 horas para ver se parava o sangramento. Mas ela não resistiu", relatou o avô, fortemente emocionado.

Segundo a FAB (Força Aerea Brasileira), até esta segunda-feira (4) foram repatriados 1.859 passageiros e 20 pets. O décimo voo de repatriação pousou na manhã de segunda em Beirute e deve chegar ao Brasil na manhã desta terça (5).

