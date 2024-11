Homem viaja quase 70km para matar a ex a facadas em Três Lagoas

Vanessa de Souza Amâncio, de 43 anos, foi morta a facadas durante a madrugada de domingo (10), na casa em que morava na rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site da Rádio Caçula, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos da vítima após ouvirem os gritos de socorro de Vanessa. Porém, ao chegar no imóvel, os militares encontraram a mulher sem sinais vitais em um corredor no quintal.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas apenas para constatar o óbito da vítima.

Para as autoridades, uma testemunha explicou que a vítima morava sozinha na residência. No entanto, pouco antes do crime o ex-companheiro de Vanessa, identificado como Dirceu Gomes, de 53 anos, invadiu a casa usando capacete.

Ao ser visto por vizinhos, ele fugiu correndo de moto. As autoridades apuraram ainda que o homem era morador de Selvíria, cidade localizada a 67 km de Três Lagoas. Com essa informação, a guarnição de Rádio Patrulha de Selvíria foi informada e os militares localizaram o suspeito em sua residência, lavando roupas sujas de sangue.

Segundo o site RCN 67, ao ser questionado sobre o crime o homem confessou ter ido até a cidade e matado a vítima com diversas facadas. Diante da situação, ele foi preso em flagrante e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Dirceu irá responder por feminicídio qualificado, por motivo torpe, com uso de meios que dificultaram a defesa da vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também