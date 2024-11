Homem é preso após bater caminhonete do trabalho ao tentar manobrar bêbado

Um homem foi preso na manhã deste domingo (10) após tentar manobrar uma caminhonete da conveniência onde trabalhava e, embriagado, bater o veículo contra uma árvore, ferindo um colega de trabalho que o acompanhava no momento.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Luciano Henrique da Silva se apresentou no trabalho já visivelmente embriagado, e foi solicitado para acompanhar seu colega de trabalho na manobra de uma caminhonete pertencente a empresa.

Ao chegarem no veículo, Luciano tomou a chave do veículo da mãe do colega de trabalho e assumiu a direção do veículo, e ao dar marcha ré, se chocou contra uma árvore, causando um corte contuso na testa do colega que o acompanhava.

Luciano não se feriu durante o acidente, mas seu colega precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa da Capital.

No local, foi feito um teste do bafômetro, que confirmou que Luciano estava embriagado. Foi dada voz de prisão, que ao tomar conhecimento que seria conduzido até a delegacia, começou a insultar o policial, o chamando de “cuzão” e afirmando que “você não pode fazer isso comigo viado”.

Luciano tentou se desvencilhar e empreender fuga, sendo necessário o uso de força moderada para que ele pudesse ser contido e encaminhado até a delegacia.

O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário- Centro Especializado de Polícia Integrada) de Campo Grande.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também