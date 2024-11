Putin parabeniza Trump por vitória e sugere diálogo com o novo governo

O presidente russo Vladmir Putin, contrariando uma previsão do Kremlin, parabenizou o norte-americano Donald Trump pela vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, onde ele saiu vitorioso diante de Kamala Harris.

A fala de Putin ocorreu durante um fórum realizado em Moscou nesta quinta-feira (7). “Gostaria de aproveitar esta oportunidade para felicitá-lo pela sua eleição como presidente dos Estados Unidos”, disse o russo.

Putin também reforçou que está disposto a falar com o futuro presidente, que assumo o cargo somente em janeiro. “Se ele fizer o que disse, se cumprir o que vem prometendo antes da posse, se ele disser ‘Vladimir, vamos nos encontrar’, eu penso que não seria indigno para mim ligar para ele pessoalmente”, afirmou.

Apesar de ainda ser muito cedo para se definir como a vitória de Trump pode influenciar o cenário global, declarações iniciais do republicano apontam que o apoio dos EUA à Ucrânia, em guerra contra a Rússia, pode ser abordado de maneira diferente durante o mandato.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também