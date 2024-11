Donald Trump deve se reunir com Joe Biden após vitória nas eleições

A Casa Branca confirmou, neste sábado (9), que dando início ao processo de transição presidencial, Donald Trump deve se encontrar com Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, ainda na próxima semana, na quarta-feira (11).

Segundo a secretária de imprensa do governo dos EUA, Karine Jean-Pierre, o encontro acontece no Salão Oval da Casa Branca às 11h, no horário local. A Casa Branca não deu mais detalhes sobre o encontro, e mais informações devem ser divulgadas em breve.

Ainda de acordo com Pierre, a iniciativa partiu de Biden, que já afirmou respeitar a escolha da população estadunidense após a eleição da última terça-feira (5), que definiu Trump como o novo presidente dos EUA.

