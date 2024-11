Trump dá primeira entrevista pós eleição e reafirma que fará deportação em massa

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou à NBC nesta quinta-feira (7), em sua primeira entrevista pós eleição, que uma das prioridades de seu governo é tornar a fronteira “forte e poderosa”, e que ele não teria “escolha” a não ser fazer uma série de deportações em massa.

“Obviamente, temos que tornar a fronteira forte e poderosa e, ao mesmo tempo, queremos que as pessoas entrem em nosso país. E, você sabe, eu não sou alguém que diz ‘não, você não pode entrar.’ Queremos que as pessoas entrem”, afirmou Trump.

O presidente eleito também afirmou que a deportação em massa é necessária. “Não é uma questão de preço. Não é. Realmente, não temos escolha. Quando as pessoas mataram e assassinaram, quando os traficantes destruíram países e, agora, eles vão voltar para esses países porque não vão ficar aqui. Não há preço”, disse.

Durante sua campanha, Trump prometeu que realizaria o “maior esforço de deportação da história americana”.

