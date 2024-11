Capotamento deixa duas pessoas em estado gravíssimo em Paraíso das Águas

Cinco pessoas ficaram feridas durante um acidente ocorrido na manhã de sábado (9), na rodovia BR-060, entre Paraíso das Águas e Chapadão do Sul. Duas das vítimas foram socorridas em estado gravíssimo.

De acordo com o jornal BNC Notícias, o acidente ocorreu por volta das 10h30. Cinco pessoas estavam em um Chevrolet Prisma, entre os passageiros estavam dois idosos, uma criança e a motorista, identificada como Luzenir Aparecida de Lima, de 40 anos. O carro seguia pelo trecho próximo ao rio Paraíso e parou às margens da rodovia após o capotamento.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. Pessoas que passavam pela rodovia também auxiliaram nas tentativas iniciais de resgate até a chegada das ambulâncias.

A condutora, Luzenir, precisou ser entubada e foi transferida em estado crítico para a Capital, com vaga zero. Sua mãe, uma idosa que também estava no carro, foi encaminhada a um hospital, mas sem risco de morte.

Segundo o jornal local, as outras duas vítimas sofreram apenas ferimentos leves, foram atendidas no local e liberadas sem necessidade de internação.

A Polícia Militar e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local para registrar a ocorrência e prestar apoio na sinalização da rodovia. As causas do acidente estão sendo investigadas.

