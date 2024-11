Com vitória de Trump, dólar dispara e bitcoin bate recorde

Sarah Chaves, com informações do G1

Com o resultado das Eleições nos Estados Unidos com o republicano Donald Trump batendo sua adversária, a democrata Kamala Harris nas votações, o mercado financeiro reagiu. No Brasil, o dólar bateu os R$ 5,8619 na máxima do dia nesta quarta-feira (6), mas perdeu força ainda pela manhã. Às 10h30, operava em alta de 0,63%, cotado a R$ 5,7827.

Como são considerados os produtos de investimento mais seguros do mundo, as Treasuries com rentabilidades mais altas atraem investidores estrangeiros, que encaminham seus recursos para os EUA e dão força para o dólar.

Durante a manhã, o rendimento das Treasuries de 10 anos (título que representa a expectativa para 10 anos) saltou para o maior patamar em quatro meses, em torno de 4,47%. Na semana passada, quando o mercado projetava uma vitória de Trump, o título havia chegado a 4,388%.

Os rendimentos de dois anos também avançaram, chegando a 4,31%.

Os juros futuros subiram porque a agenda econômica de Trump prevê maior protecionismo para a indústria americana, com elevação de tarifas para produtos importados.

Isso pode criar uma guerra comercial mais rígida para a China e reduzir as exportações de outros países emergentes que são importantes parceiros comerciais americanos, como Brasil e México, por exemplo.

Isso poderia encarecer parte dos preços, pois quanto mais taxas, mais caros ficam os produtos e serviços.

"Já havia um impacto da percepção do risco de vitória do Trump, com a expectativa de que ele possa colocar tarifas de importação. Exportadores de commodities, como o Brasil, também podem ser afetados", diz o economista Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo Corretora.



Nesse cenário de taxas mais altas das Treasuries, o índice DXY — que mostra qual a variação do dólar em relação a uma cesta de moedas de outros países (como euro, iene, libra esterlina e dólar canadense) — tinha alta de cerca 2% pela manhã desta quarta-feira.

No Brasil, o dólar bateu os R$ 5,8619 na máxima do dia, mas perdeu força ainda pela manhã. Às 10h30, operava em alta de 0,63%, cotado a R$ 5,7827. (saiba mais abaixo)

