JD1TV AGORA: Motorista morre após acidente entre carreta e caminhonete em Chapadão

Um acidente grave ocorrido a aproximadamente 10 km do posto Novo Mato Grosso, localizado na MS-306, em Chapadão do Sul, cidade distante 332 quilômetros da Capital. As informações iniciais apontam que pelo menos uma pessoa morreu no local.

Conforme o apurado pelo JD1, equipes do Corpo de Bombeiros e da Concessionária Way estão na cena do acidente fazendo os levantamentos iniciais. Enquanto isso, é aguardada a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

A dinâmica da colisão ainda não chegou a ser divulgada, mas imagens gravadas por leitores que passavam pelo local apontam que uma caminhonete Chevrolet S10 colidiu com a traseira de uma carreta.

O trânsito na região está lento, uma vez que funciona no esquema ‘Pare e Siga’. Assista a um vídeo encaminhado a reportagem:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também