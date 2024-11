Funcionário de fazenda é morto a tiros durante briga em Corguinho

Valdeir Dorneles De Oliveira, de 38 anos, foi moro a tiros durante a noite de sábado (9), na zona rural do município de Corguinho. O autor, identificado como Celso Vieira Nunes Filho, vulgo Celsinho, de 27 anos, fugiu do local após o crime e chegou a ligar para os pais, contanto o que fez.

Conforme o boletim de ocorrência, o funcionário da fazenda Chaparral ligou para a Polícia Militar contando que seu colega de lida havia sido morto, dando ainda o nome do autor e o local em que ele trabalhava, sendo a fazenda vizinha Amambá, localizada a 5km do local do crime.

O homem contou que estava dormindo com a esposa quando o autor e a vítima chegaram em um Fiat Siena. Valdeir então acordou o colega para lhe entregar um refrigerante e deixou algumas sacolas em casa. Depois disso, ele e Celsinho começaram a brigar. A testemunha informou apenas que após a discussão, ouviu vários disparos sendo efetuados. Ao sair do imóvel, avistou a vítima sem sinais vitais e o autor andando com a arma na mão, indo embora da propriedade.

Os militares foram até a casa do autor, mas encontraram apenas seu genitor. Ele contou que estava voltando de Nioque quando recebeu uma ligação do filho contando que havia acabado de matar alguém. Porém, ao chegar em casa, ele não achou Celsinho e não sabe informar seu paradeiro para as autoridades.

Durante perícia no local do crime, foi possível identificar que Valdeir tinha um ferimento no braço esquerdo, possivelmente causado durante uma tentativa de defesa, um no peito e dois na cabeça, que pode ter sido feito depois que a vítima já estava caída ao solo, uma vez que os projéteis atravessaram a cabeça do homem e ficaram alojados no chão.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil, na Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

