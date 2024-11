A menos de 24 horas das eleições nos EUA, Kamala e Trump seguem empatados

A atual vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à Presidência, Kamala Harris, e o ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump, estão empatados com com 48% das intenções de voto em disputa direta a menos de 24 horas das eleições, que acontecem nesta terça-feira (5).

O levantamento foi feito pela TIPP, uma plataforma de pesquisa criada pelo jornal americano The Washington Post que aponta para um empate persistente entre os dois candidatos. Desde 26 de outubro, Kamala e Trump oscilam, no máximo, um ponto percentual nas intenções de voto.

Quando são levados em conta outros candidatos, filiados a partidos menores ou com candidatura independente, o ex-presidente sai à frente de Kamala, com 48,8%, contra 48,3%.

A pesquisa ainda ressaltou para a importância que eleitores indecisos terão nesta reta final, com eles correspondendo a 6% dos entrevistados. Ao levantamento, eles afirmaram que podem mudar de ideia até o momento do voto.

