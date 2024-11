JD1TV: Veja o momento do acidente que deixou crianças feridas na Mata do Sossego

Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente envolvendo um carro e uma caminhonete no cruzamento das ruas Sunko Yonamine e Miguel Bedoglim, na região da Mata do Sossego, em Campo Grande.

As imagens confirmam a versão apresentada pela motorista do Fiat Punto, que o acidente foi causado por uma ultrapassagem indevida por parte da caminhonete.

Ela contou que estava trafegando com as filhas na Rua Sunko Yonamine, quando ao fazer uma conversão a esquerda para entrar na Rua Miguel Bedoglim, o veículo em que a família estava foi atingido por uma caminhonete Toyota Hilux, que tentou ultrapassar pela esquerda de maneira indevida.

Devido a força do impacto, os veículos colidiram e acabaram destruindo a frente de uma casa. A motorista do Punto apresentou Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) e precisou receber atendimento médico.

Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar solicitou que a motorista da caminhonete realizasse o teste do bafômetro já que ela apresentava sinais de embriaguez. No entanto, ela se recusou e os policiais não conseguiram fazer o Termo de Constatação de Alcoolemia, já que a mulher estava apenas com os olhos vermelhos.

Confira o momento da batida:

