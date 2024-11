FBI prende acusados de planejar assassinatos nos EUA; Trump era um dos alvos

O FBI prendeu dois homens suspeitos de planejar assassinatos contra cidadãos norte-americanos a mando do Irã. No entanto, um terceiro indivíduo, também iraniano, que teria recebido ordens para matar o presidente eleito Donald Trump, continua foragido.

A informação foi divulgada pelo Departamento de Justiça estadunidense nesta sexta-feira (8). Também foi divulgado que os homens foram identificados como Farhad Shakeri, Jonathon Loadholt e Carlisle Rivera.

Shakeri, de 51 anos, é membro do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) e, atualmente, vive em Teerã, mas morou nos Estados Unidos quando era criança e acabou preso no país e deportado em 2008.

Ele teria utilizado de uma rede de contatos criada durante seus anos de prisão para recrutar norte-americanos, com o objetivo de vigiar e assassinar alvos nos EUA.

O Departamento de Justiça dos EUA aponta que Shakeri recebeu ordens do IRGC, em outubro deste ano, para elaborar um esquema para assassinar o presidente eleito. Às autoridades, ele afirmou que “pretendia propor um plano para matar Trump dentro do prazo estabelecido” por seus superiores.

Além disso, ele também teria recebido a missão de cooptar cidadãos norte-americanos para outras ações nos EUA. A acusação aponta para Loadholg e Carlisle, dois norte-americanos presos pelo FBI, como parte dessa suposta rede liderada por Shakeri.

