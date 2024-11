JD1TV: Carro passa por cima da cabeça de ciclista após atropelamento em MS

Uma ciclista, de 56 anos, foi socorrida em estado gravíssimo após ser atropelada e arrastada por mais de 40 metros durante o final da manhã de sábado (2), na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, em Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, a vítima seguia pela avenida quando o motorista, de 67 anos, de um Ford Fiesta a atingiu. Inicialmente, o homem contou para a Polícia Militar que estava transitando normalmente na via quando foi tentar desviar da ciclista.

Porém, ela teria colidido contra o carro e sido arrastada por alguns metros. Durante o acidente, o carro ainda teria passado por cima da cabeça da vítima. Acontece que, as imagens de câmeras de segurança, que foram divulgadas na quinta-feira (7), mostram que talvez o atropelamento tenha sido intencional.

No vídeo é possível ver que a ciclista transita normalmente, sem invadir a pista de rolamento dos carros. No entanto, ela é surpreendida quando o Ford Fiesta aparece em alta velocidade, invadindo uma parte do acostamento da via e a atinge violentamente na traseira.

A mulher foi arrastada por cerca de 45 metros, antes do carro passar por cima da sua cabeça. O carro somente parou mais a frente, após deixar vítima no chão.

Segundo o site Jornal da Nova, no dia do acidente a ciclista foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levada em estado grave com TCE (Traumatismo Cranioencefálico) para o Hospital Regional. Entretanto, seu estado de saúde era muito delicado e ela precisou ser transferida para o Hospital da Vida, onde está internada.

No dia do acidente, a Polícia Militar chegou a realizar o teste do etilômetro no motorista do carro, que deu negativo para álcool. Uma familiar da vítima, que estava indignada com a situação, chegou a comentar a situação. “Se ele não estava bêbado, como ele invade parte do estacionamento, colide na vítima e não para em seguida, continua dirigindo normalmente parando longe do local de impacto?”, questiona um familiar.

A Polícia Civil está investigando o acidente de trânsito e deve ouvir testemunhas para concluir o caso.

