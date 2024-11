Capital sedia o 6° Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação

Campo Grande sediou, na última quinta-feira (7) e sexta-feira (8), o 6° Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação, que teve como temas centrais o debate sobre campanhas publicitárias, papel da comunicação pública no mundo digital e legislação vigente.

O evento, que contou com a participação dos secretários estaduais de Comunicação de todos os estados do Brasil, teve como anfitrião o secretário-executivo de Comunicação do Mato Grosso do Sul, Frederico Fukagawa Hozano de Souza.

“Foi uma honra receber este evento em Campo Grande. Saio daqui com o coração feliz por discutir temas tão importantes com estes colegas do Brasil inteiro que vieram aqui debater comunicação pública. Após o evento saímos daqui enriquecidos de conhecimento e já esperando a próxima edição”, disse o secretário.

Ao final do fórum, foi apresentada uma cartilha de boas práticas na área de comunicação e assinada uma carta compromisso, onde os secretários se comprometeram em realizar a promoção da comunicação pública e digitalização, ética e transparência nos gastos públicos com publicidade, combate a desinformação e promoção de informações verificadas, integração e colaboração interfederativa, uso responsável da inteligência artificial e tecnologia, promoção de um diálogo pós-eleitoral, além da implementação das boas práticas nas redes sociais e atualização das normas e boas práticas para comunicação pública.

Igor Marques, secretário de Comunicação do Rio de Janeiro e presidente do Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação (CNSecom), ressaltou a importância das pautas levantadas para o trabalho dos gestores.

“Discutimos pautas que são de interesse de todos os governos estaduais, entre elas como podemos aprimorar todo o sistema de publicidade, assim como aprender sobre os investimentos na área digital. Foi um evento bastante produtivo, pois nos trouxe reflexões importantes. Somente unidos vamos apresentar novas propostas que a comunicação deste país precisa”, afirmou.

Marques também elogiou a organização do evento em solo sul-mato-grossense. “Um ambiente acolhedor, com uma riqueza de detalhes que mostra muito sobre a cultura do MS. O Estado nos recebeu muito bem e abriu as portas para nos deixar em casa”, comentou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também