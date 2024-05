Havard consegue acordo com manifestantes para fim de acampamento pró-Palestina

A coligação, que orquestrou o acampamento de três semanas como parte dos protestos pró-Palestina, no campus de Universidade Harvard, a Harvard Out of Occupied Palestine (HOOP), anunciou o fim da ocupação dos estudantes nesta terça-feira (14).

Segundo o grupo, a administração da universidade concordou em retirar todas as suspensões relacionadas aos protestos no campus. No acordo, também teriam sido negociadas reuniões de transparência com a Harvard Management Company, que administra os investimentos da instituição.

A coligação chamou o acordo de "tentativa de pacificação". Por outro lado, a HOOP ressaltou que não enxerga essas reuniões como uma vitória.

Segundo o comunicado publicado pela organização, a administração de Harvard também teria concordado em negociar a criação de um Centro de Estudos Palestinos na universidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também