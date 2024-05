Chanceler da Rússia diz que país está pronto para lutar contra Ocidente pela Ucrânia

O ministro interino das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, intensificou os alertas sobre os conflitos entre os russos e a Ucrânia, nesta segunda-feira (13).

Ele disse que se o Ocidente quiser lutar pela Ucrânia no campo de batalha, a Rússia está preparada para isso. “É um direito deles. Se eles quiserem que seja no campo de batalha, será no campo de batalha”, afirmou Lavrov.

O chanceler também disse que as negociações de paz sobre a Ucrânia, que deverão ocorrer na Suíça no próximo mês, sem a participação da Rússia, equivalem a um ultimato a Moscou.

A Rússia intensificou os alertas sobre os perigos de um confronto direto com a Otan, desde que o presidente francês, Emmanuel Macron, se recusou a descartar a possibilidade de que tropas ocidentais pudessem ser enviadas para lá.

O Kremlin disse, na semana passada, que o envio de tropas da Otan para a Ucrânia teria potencial extremamente perigoso. Diante disso, o presidente Vladimir Putin declarou que isso poderia levar à Terceira Guerra Mundial.

