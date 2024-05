Enchentes no Afeganistão causam 153 mortes e deixam 138 pessoas feridas

O número de mortos em enchentes devastadoras no norte do Afeganistão aumentou para 153 pessoas em três províncias, disse o Ministério do Interior do Talibã neste sábado (11).

As causas foram as fortes chuvas de ontem (10) na região. Pelo menos 138 pessoas também ficaram feridas nas enchentes no norte de Baghlan, Takhar e Badakhshan.

As autoridades talibãs enviaram helicópteros para tentar ajudar os civis, depois de receberem relatos de que mais de 100 pessoas ficaram retidas.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), muitas pessoas ficaram desabrigadas e os sistemas de transporte, água e esgoto foram “severamente perturbados”.

“O impacto foi profundo, levando à perda de vidas e feridos, com muitas pessoas ainda desaparecidas”, afirmou o escritório da OMS no Afeganistão, através de um comunicado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também