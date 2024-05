Príncipe William assume cargo militar dado pelo Rei Charles

O Rei do Reino Unido, Charles III, entregou um alto cargo militar a seu filho, o Príncipe William, 1º na linha de sucessão ao trono britânico, em uma cerimônia nesta segunda-feira (13).

Charles presenteou o primogênito com o título de coronel-chefe do Corpo Aéreo do Exército, cargo que o monarca ocupou por 32 anos, até assumir a coroa, em 2022.

O evento marcou uma rara aparição conjunta da dupla, enquanto o Rei acelera seu retorno às funções públicas após seu diagnóstico de câncer.

A cerimônia aconteceu em frente a um helicóptero Apache, e foi observado pelo pessoal de serviço do Army Flying Museum, no sul da Inglaterra.

A visita foi o último compromisso do Rei desde que ele voltou ao trabalho no final de abril, quase três meses depois que o Palácio de Buckingham anunciou que ele estava sendo tratado de um tipo não especificado de câncer.

William também fez uma pausa nas funções oficiais por várias semanas entre março e abril deste ano, optando por passar mais tempo cuidando de sua esposa, Kate Middleton, Princesa de Gales, depois que ela revelou estar sendo submetida a quimioterapia contra um câncer.

A transferência do título foi anunciada em agosto de 2023. William passou um tempo com o Corpo, vendo treinamentos, equipamentos e ouvindo os soldados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também